Призыв Арсена Казаряна к армянским предпринимателям

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян обратился к армянским предпринимателям с призывом делать благотворительные взносы в Фонд страхования военнослужащих. «Арменпресс» представляет призыв Арсена Казаряна.

“Через несколько дней, 23 августа, исполнится 30-я годовщина принятия Декларации о независимости Армении. Это историческая реальность, вокруг которой объединился армянский народ, с безграничным воодушевлением и верой дал свою ратификацию посредством общегосударственного референдума, избрав путь вековой мечты, унаследованной от предков о независимой и свободной жизни.

Мы пережили сильнейшее воодушевление. И, пожалуй, переживаем каждый раз, когда становимся очевидцами патриотизма и героических подвигов армянской армии. От Аварайра до Сардарапата, от родной колыбели до Берлина, до Арцахского освободительного сражения - этот победный путь армянский воин прошел с высоким осознанием долга перед своей нацией и родиной, постоянно чувствуя беспредельную поддержку тыла. И победный марш армянского воина каждый раз становился тверже, когда сплачивалась вся нация, преданность была единой, армянское общество выстраивалось перед врагом как единый кулак.

Мы стали свидетелями беспрецедентных проявлений беспредельной преданности и единства и во время четырехдневной апрельской войны и сейчас, когда враг коварно посягал на Тавушскую область, армянский солдат в очередной раз доказал силу своих рук и мысли, а армянский народ еще раз продемонстрировал свою беспредельную поддержку и единство как в Армении, так и в Арцахе, так и в армянской диаспоре.

Проявления поддержки и единства разнообразны, это и та активность, которую в эти дни проявляют наши соотечественники, внося свой вклад в Фонд страхования военнослужащих.

Армянский предприниматель во все времена отличался своей патриотической деятельностью, самым активным образом принимал участие в инициативах по сохранению нации и усилению Армянской армии. Поэтому обращаюсь с призывом к предпринимателям Армении, а также нашим соотечественникам, добившимся успехов на своих предприятиях за рубежом. По мере возможности примите участие в пополнении Фонда страхования военнослужащих. Этим нашей поддержке Армянской армии мы придадим более адресный, целенаправленный и систематизированный характер, во имя наших будущих побед, в поддержку мирной жизни нашей Родины и укрепления государственности”.