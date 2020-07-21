Мэр Лос-Анджелеса выразил поддержку армянской общине

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выразил свою поддержку армянской общине, подчеркнув, что они рядом с общиной, они против насилия. Как передает «Арменпресс», мэр Лос-Анджелеса сделал запись в своем микроблоге в Twitter в поддержку армянской общины.

“Мы рядом с армянской общиной, мы против насилия. Азербайджан должен положить конец своим провокационным и опасным угрозам, как то - нанести удар по гражданской АЭС Армении, и должен принять международных наблюдателей”, - отметил Эрик Гарсетти, добавив, что диалог и дипломатия являются единственным путем к миру и безопасности в регионе.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.