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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде европейских футбольных чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», встретятся клубы, представляющие чемпионаты Англии и Италии.

Англия. Премьер лига:

“Вотфорд” - “Манчестер Сити” - 21:00

“Астон Вилла” - “Арсенал” - 23:15

Италия. Серия “А”

“Аталанта - Болонья - 21:30

Сассуоло - Милан - 23:45

Подготовила Варвара Айрапетян


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