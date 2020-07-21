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Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для пострадавших от Brexit стран

Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для пострадавших от Brexit стран

Новый семилетний бюджетный план ЕС включает создание фонда в €5 млрд для стран, наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Как передает Арменпресссо ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник журналистам по итогам саммита ЕС премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

"Brexit стал очень тяжелым вызовом для всех нас. Я особенно приветствую решение о создании резервного фонда объемом до €5 млрд для стран, наиболее пострадавших от Brexit", - сказал он.

Ирландия является одной из стран, которая в силу своего географического положения рискует понести наибольший экономический ущерб от выхода Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство покинуло ЕС с 1 февраля 2020 года, однако до конца 2020 года продолжает действовать переходный период, в рамках которого страна продолжает оставаться частью единого рынка. С 2021 года Великобритания прекращает все свои выплаты в бюджет Евросоюза, который в результате потеряет свыше €11 млрд в год.


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