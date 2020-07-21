На армяно-азербайджанской границе ночью сохранялось относительное спокойствие

На армяно-азербайджанской границе в ночь с 20 на 21 июля, а также на данный момент сохраняется относительное спокойствие. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Противник 17 раз с применением стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня на отдельных участках границы, произведя в направлении армянских позиций около 183 выстрелов. На боевых позициях в направлении Сотк, Артаниш - 2 раза. На боевых позициях, расположенных в направлении Мовсес, Айгепар, Вазашен, Довех, Барекамаван - 9 раз.

На боевых позициях, расположенных в направлении Ерасх, Чива, Зангакатун - 6 раз”, - сообщила Шушан Степанян.

ВС Армении сохраняют сдержанность и реагируют только на огонь, нацеленный на наши позиции.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.