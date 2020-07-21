Европейские индексы - 20-07-20

МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.99% и составил 13046.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.47% и составил 5093.18 пункта, британский FTSE снизился на 0.46% и составил 6261.52 пункта, а российский RTSI вырос на 1.62% и составил 1235.85 пункта.