Цены на цветные металлы - 20-07-20

ЛОНДОН, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.21% и составила 1658.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.57% и составила 6410.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.30% и составила 1828.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.00% и составила 13187.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.06% и составила 17330.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.80% и составила 2183.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.51% и составила 15432.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.