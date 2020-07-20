Полиция в Страсбурге не позволила азербайджанцам приблизиться к представительству Армении при ПАСЕ

Полиция в Страсбурге не позволила азербайджанским протестующим приблизиться к представительству Армении при ПАСЕ. Ранее сюда прибыли французские армяне, которые проводили акцию в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В беседе с корреспондентом Арменпресс участник акции, председатель Молодежного союза Айорди (Сын Армении) Давид Овсепян сказал, что в акции приняли участие 250-300 армян. «Мы собрались там, чтобы показать, что армяне готовы объединяться каждую секунду, каждую минуту. Предполагалось, что азербайджанцы должны были быть на противоположной улице, напротив нашего консульства, но нас было так много, что полиция не позволила им подойти к зданию. Их держали на расстоянии около 150 метров», - сказал Овсепян.

Он отметил, что около 3 или 4 полицейских стояли перед армянскими протестующими, а около азербайджанцев были 2-3 полицейские машины, которые блокировали дороги, потому что они знали, кто настоящие агрессоры.

После блокировки дороги один из полицейских подошел к Давиду Овсепяну и сообщил, что азербайджанцам не разрешат подойти к зданию.

«Мы снова победили, потому что у азербайджанцев было разрешение стоять перед консульством, а у нас не было, но все оказалось так, как мы хотели. Они остались далеко от нашего флага. Мы своим присутствием не позволили азербайджанцам приблизиться к нашей структуре, к нашему флагу.

Для нас это победа, и они должны понимать, что они ничего не могут сделать против армян диаспоры. Точно так же, как их разгромили наши героические солдаты на линии фронта, так и должна разгромить и наша диаспора», - сказал он, добавив, что столкновений не было, и в конце акции полиция поблагодарила армян за поддержание порядка.