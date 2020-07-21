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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Меняются строительные нормы, принятые в советские годы

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Меняются строительные нормы, принятые в советские годы

“Строительные нормы общественных зданий и сооружений (СНОЗС) в Армении разработаны и введены в действие еще с советских времен и, естественно, не соответствуют новым требованиям. Изменились актуальные требования к общественным строениям различного функционального назначения. Во всем мире в условиях приоритетных современных технико-экономических отношений установлены новые особенности проектирования, строительства и целевой эксплуатации различных зданий и сооружений.

Комитет по градостроительству разработал и поставил на общественное обсуждение национальные строительные нормы “Общественные здания и строения 31-03”, заменив используемые до сих пор строительные нормы “Общественные здания и сооружения 2.8.02-89”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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