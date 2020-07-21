 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Призыв в армию продолжается

“Айк Саркисян и Юрий Нерсисян из близлежащего к Бердзору села Неркин Сус. В этом году окончили среднюю школу им. Сероба Анекяна, погибшего воина-освободителя Арцахской войны. Сдали единый экзамен и поступили в вузы: Айк - на факультет востоковедения ЕГУ, Юрий - в Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци. Однако они отправляются в армию и продолжат учебу после демобилизации. Ребята в хорошем настроении. Айк Акопян из села Крмен сельской общины Ерицванка. Он осознает, с какой миссией идет в армию, и готов защищать границы Армении. Закарян Паргев из Цицернаванка, из большой семьи, имеет 4 братьев, которые уже отслужили в армянской армии и вернулись домой, и 2 сестры. Он рад, что пришло время и ему стать солдатом. Сасун Осеян из села Гандза. Старший брат уже вернулся из армии. “Пришло и мое время, я должен поехать и послужить Родине”, - сказал Сасун, уверенный, что он будет хорошим солдатом”.

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