Газета “Айастани Анрапетутюн”: Угрозы Баку направлены и на международное сообщество

“Азербайджан, фактически начав и осуществив военные действия против Республики Армения, целясь в гражданское население и объекты, и угрожая нанести удар по Мецаморской АЭС, стал явной угрозой международной безопасности и миру. Этим нарушается статья 2(4) Устава ООН, согласно которой государства должны воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства каким-либо образом, не подобающим целям ООН.

“Если какое-либо государство нарушает основополагающие принципы международного права, применяет силу и / или угрожает применить силу, то это должно вызвать озабоченность всего международного сообщества. Следовательно, каждое государство имеет право предпринять соответствующие меры, чтобы предотвратить подобные действия, и необязательно, чтобы это было государство, против которого оно направлено”, - в разговоре с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” высказался член парламентской фракции “Просвещенная Армения”, специалист по международному праву Тарон Симонян. Принцип применения силы или ее запрета является принципом международного права “jus cogens”, и государства имеют обязательство “erga omnes” (латынь - все, что связано, солидарно) не допускать нарушения этого принципа”.

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