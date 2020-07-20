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Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Рома»-«Интер»

Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Рома»-«Интер»

Полузащитник сборной Армении по футболу и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча с «Интером». Как сообщает Арменпресс, по результатам голосования на странице «Ромы» в Твиттере армянский полузащитник был признан лучшим.

Напомним, что в рамках 34-го тура Чемпионата Италии «Рома» встретилась с «Интером». Игра завершилась вничью: 2:2. Мхитарян стал автором гола.


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