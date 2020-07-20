Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента

Американский рэпер Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом.

Как сообщает издание, Уэст сообщил о своем желании видеть на посту вице-президента Jay-Z в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. Он заявляет, что Jay-Z его "брат", и они "связаны на всю жизнь".

Ранее Уэст заявлял, что его кандидатом на пост вице-президента будет никому не известный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании - простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой "космической программы".