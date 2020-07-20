МИД Грузии опровергает азербайджанскую дезинформацию 

Министерство иностранных дел Грузии называет дезинформацией распространенную азербайджанским СМИ информацию, согласно которой, из Сербии и России через Грузию в Армению были доставлены минометы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Interpressnews, об этом сообщили в департаменте прессы и информации МИД Грузии.

«Одним из азербайджанских СМИ распространена публикация дезинформационного характера, которая содержит много неточностей. К сожалению, азербайджанское, будто серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение», - говорится в заявлении

Отмечается, что данная статья носит тенденциозный характер и направлена на искусственное создание проблемы в отношениях между двумя странами.