Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

МИД Грузии опровергает азербайджанскую дезинформацию 

МИД Грузии опровергает азербайджанскую дезинформацию 

Министерство иностранных дел Грузии называет дезинформацией распространенную азербайджанским СМИ информацию, согласно которой, из Сербии и России через Грузию в Армению были доставлены минометы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Interpressnews, об этом сообщили в департаменте прессы и информации МИД Грузии.

«Одним из азербайджанских СМИ распространена публикация дезинформационного характера, которая содержит много неточностей. К сожалению, азербайджанское, будто серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение», - говорится в заявлении

Отмечается, что данная статья носит тенденциозный характер и направлена на искусственное создание проблемы в отношениях между двумя странами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации