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Армения безоговорочно поддерживает Кипр: послание по случаю 46-й годовщины турецкого вторжения

Армения безоговорочно поддерживает Кипр: послание по случаю 46-й годовщины турецкого вторжения

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, председатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Палатой Представителей Республики Кипр Мхитар Айрапетян направил послание по случаю 46-й годовщины турецкого вторжения на Кипр. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

Тысячи киприотов были убиты или ранены во время вторжения, и более 200 тыс стали беженцами. Северная часть Кипра по-прежнему оккупирована турецкими властями. Постоянные провокационные, деструктивные и незаконные действия Турции в регионе Восточного Средиземноморья и ее милитаристская политика подрывают мир и стабильность в регионе.

Мы выражаем свою полную и безоговорочную поддержку и солидарность с Республикой Кипр и ее народом в эту трагическую годовщину и подтверждаем нашу поддержку Кипру в урегулировании конфликта».


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