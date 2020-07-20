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Вице-премьер на заседании Совета ЕЭК подчеркнул недопустимость инцидента в «Фуд Сити»

Вице-премьер на заседании Совета ЕЭК подчеркнул недопустимость инцидента в «Фуд Сити»

Вице-премьер Мгер Григорян в формате видеоконференции принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания был обсужден ряд вопросов развития евразийской интеграции, в том числе проект Соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза, Программа формирования общего электроэнергетического рынка, процесс доработки Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и др. 

В конце встречи вице-премьер Армении официально проинформировал членов Совета и председателя Коллегии ЕЭК о недавнем инциденте на московском рынке «Фуд Сити» в связи с запретом на продажу армянских товаров. Мгер Григорян подчеркнул, что подобные случаи являются недопустимыми, и призвал коллег детально проанализировать ситуацию.


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