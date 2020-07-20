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В 2020 году «Золотой мяч» вручаться не будет 

В 2020 году «Золотой мяч» вручаться не будет 

France Football на своём сайте объявил о решении не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, без обладателя также останутся другие призы, среди которых награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке.

Основные причины такого шага заключаются в том, что, по мнению учредителей премии, из-за пандемии коронавируса этот год нельзя оценивать, как предыдущие, поскольку не во всех странах сезон был возобновлён. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.

Также проблема заключается в журналистах, которые должны были определить лауреата премии. Некоторые из них могут быть сконцентрированы на личных проблемах на фоне пандемии, а не на выборе лучшего футболиста года.

Это первый год без «Золотого мяча» за всё время существования приза – с 1956 года.


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