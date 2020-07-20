Умер автор олимпийского мишки Виктор Чижиков, сообщили в издательстве
Сегодня ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, сообщили в издательстве "АСТ. Дети"
Знаменитый советский и российский художник-карикатурист, народный художник РФ, он с конца 50-х годов рисовал для журналов "Крокодил", "Мурзилка" и "Веселые картинки", сотрудничал с издательствами "Малыш" и "Детская литература". Именно он придумал образ Олимпийского Мишки, талисмана Летних игр 1980 года в Москве.
В сообщении издательства говориться: "Виктор Чижиков – ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых отечественных художников награждён престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит".
Виктору Александровичу было 84 года.
Причина смерти уточняется.
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