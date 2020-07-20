Азиатские индексы - 20-07-20

ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 22717.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1577.03 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 3.11% и составил 3314.15 пункта, а HANG SENG снизился на 0.12% и составил 25057.99 пункта.