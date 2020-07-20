Ливанский суд арестовал собственность главы центробанка

Суд в Ливане в понедельник распорядился арестовать имущество главы центрального банка Рияда Салеме по запросу группы юристов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ливанский телеканал LBC.

Уточняется, что глава исполнительной власти Бейрута, судья Фейсал Макки издал судебное постановление по аресту недвижимости главы центробанка, в том числе его дома в Рабии на севере Бейрута, его автомобилей и счетов в ливанском банке.

Решение судьи было принято на основании предварительного заключения, представленного юридическим отделом группы "Люди требуют реформы системы".

Активисты возлагают ответственность на главу центробанка за экономический кризис в стране из-за его финансовой политики, которая привела к краху национального фунта, сопровождалась ростом государственного долга и исчезновением государственных валютных резервов.

В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.

Новое правительство принимает усилия по стабилизации экономики, заявив в конце апреля о принятии антикризисной программы, которая включает в себя целый ряд масштабных реформ и помощь из-за рубежа, в том числе и финансовую поддержку Международного валютного фонда.