Алиев обеспечивает ту милитаристскую риторику, в которую и сам не верит: Financial Times

Авторитетная газета Financial Times коснулась эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметив на этом фоне социальную напряженность в Азербайджане, требующих войны азербайджанцев, вставших перед Алиевым необычных вызовов, а также мирную кампанию супруги премьер-министра Армении.

Как сообщает Арменпресс, Financial Times, в частности, отметила, что супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян начала кампанию в социальных сетях, чтобы остановить эскалацию. Однако общественная напряженность в Азербайджане остается высокой. Около 30 тыс демонстрантов столкнулись с полицией после похорон в Баку, требуя, чтобы Азербайджан вообще прекратил переговоры и вступил в войну с Арменией.

Газета не упустила из виду тот факт, что два дня спустя президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил своего министра иностранных дел, который, по его словам, «участвовал в каких-то бесполезных переговорах», пытаясь дать шанс представителям Всемирной организации здравоохранения помочь Карабаху справиться с эпидемией коронавируса. «Какие переговоры по COVID-19 могут вестись со страной, с которой мы находимся в состоянии конфликта? Это вздор. Что это? Разве мы начали сотрудничать с Арменией?» - сказал Алиев.

«Внезапные проявления милитаристских настроений является необычным вызовом для Алиева, чье правительство, как правило, быстро создает препятствия для инакомыслящих и предотвращает митинги. Однако во вторник вечером некоторые демонстранты ворвались в здание парламента, выкрикивая, чтобы закончили карантин и начали войну», - пишет газета.

Согласно Financial Times, Алиев позже сказал, что протестующих возглавляли оппозиционные активисты, которые, по его словам, «хуже армян».

Затем газета процитировала слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Томаса де Ваала: «Общественное мнение гораздо более радикально, чем мнение правительства».

Томас де Ваал отметил, что Алиев берет на себя ответственность, он обеспечивает ту милитаристскую риторику, в которую он, вероятно, не верит, но тем самым создает общественное настроение.