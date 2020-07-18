Заявление Азербайджана об ударе на ААЭС это преступление против человечества — Пашинян

Азербайджан представляет угрозу не только для Армении, но и для глобальной безопасности, и это стало очевидным в последние дни.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны Республики Армения.

«Несколько дней назад официальный представитель Азербайджана прямо заявил, что их страна может нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС. Правда, Армения способна обеспечить свою собственную безопасность, включая Мецаморскую АЭС, но это заявление, которое однозначно следует рассматривать как преступление против человечества, поскольку такие действия представляют собой угрозу совершения терроризма против человечества, и они должны получить соответствующий международный ответ и подвергнуться расследованию», - сказал Никол Пашинян.

Касаясь нападений Азербайджана на границе с Арменией, Никол Пашинян отметил, что этими действиями Азербайджан нанес значительный ущерб странам, с которыми у него широкое военно-техническое сотрудничество, поскольку в течение прошлой недели Вооруженные силы РА вывели из строя оружие, которое считается неуязвимым во всем мире. Однако в этой истории, по словам Никола Пашиняна, величайшее удивление вызывает пренебрежительное отношение военно-политического руководства Азербайджана к жизням собственных солдат, которых отправляют на предсказуемую смерть, даже если поставленная перед ними задача однозначно недостижима.

«Провокация, предпринятая военно-политическим руководством Азербайджана, также имеет гораздо более широкий геополитический контекст. Пытаясь скрыть свою несостоятельность, азербайджанская пропаганда, начала развивать тезис о том, что армянские вооруженные силы могут разрушить и вывести из строя международную энергетическую инфраструктуру, источник которых в Азербайджане.

Это делается для того, чтобы представить Армению в качестве глобальной угрозы. Но самым важным доказательством абсурдности этой идеи является то, что у Армении чисто теоретически была возможность предпринять подобные действия еще до событий прошлой недели. Но в нашей политической повестке дня никогда не было цели создания экономической, политической, военно-политической нестабильности в регионе и мире, ее нет и сейчас, ее не будет и впредь. Наша задача - обеспечить наш суверенитет, наши границы, безопасность нашей страны и народа, а также обеспечить глобальную безопасность. А то, что Азербайджан представляет угрозу не только для Армении, но и для глобальной безопасности, стало ясно в последние дни», - добавил премьер-министр РА.