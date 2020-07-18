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Председатель ПАСЕ призвал продолжить работу с сопредседателями Минской группы

Председатель ПАСЕ призвал продолжить работу с сопредседателями Минской группы

Инциденты на армяно-азербайджанской границе находятся в центре внимания соответствующих комитетов Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сказал председатель ПАСЕ Рик Демс в ответ на письмо фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания РА. 

Прежде всего он поблагодарил за письмо, отправленное лидером  партии  «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном 14 июля, в котором Марукян проинформировал Рика Демса о недавних серьезных инцидентах - нарушении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

«Этот вопрос также находится в центре внимания соответствующих комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я уверен, что они следят за ситуацией. Я призываю все заинтересованные стороны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать, обострить напряженность, и призываю их продолжать работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и находить мирные решения конфликта и обеспечивать безопасность гражданских лиц», - сказал он.


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