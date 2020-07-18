В Арцахе новый министр здравоохранения

Президент Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Араика Багиряна от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Арцах в соответствии с его собственным заявлением.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом главы государства Арарат Оганджанян назначен министром здравоохранения.