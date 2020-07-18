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В Арцахе новый министр здравоохранения

В Арцахе новый министр здравоохранения

Президент Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Араика Багиряна от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Арцах в соответствии с его собственным заявлением. 

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, другим указом главы государства Арарат Оганджанян назначен министром здравоохранения.


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