Армянская Ассамблея Америки призвала президента США сократить военное финансирование Азербайджана

Армянская Ассамблея Америки (Armenian Assembly of America) обратилась с письмом к президенту США, в котором призвала администрацию сократить военное финансирование Азербайджана – учитывая агрессию этой страны в отношении Армении.

Как сообщает «Арменпресс», в письме особо упоминаются сопредседатели ААА Энтони Барсамян и Ван Григорян.

«Продолжающиеся нападения Азербайджана на христианскую Армению, начавшиеся 12 июля при активной поддержке и поощрении Турции, должны сигнализировать о необходимости кардинальных изменений в политике администрации».

Армянская Ассамблея подчеркнула наиболее обсуждаемый момент на данном этапе борьбы. После четырехдневной войны в 2016 году стороны должны были задействовать механизм усиленного мониторинга и расследований для поддержания режима прекращения огня. И только Азербайджан заблокировал эти меры, чтобы его лоббисты и правительство могли постарались надежнее скрыть как можно больше злодеяний.

Сопредседатели также отметили военную помощь США Азербайджану, отметив, в частности, что военная помощь Азербайджану очевидным образом способствовала нарушениям режима прекращения огня, совершенным режимом Алиева, и убийствам ни в чем неповинных гражданских лиц. Сопредседатели призвали администрацию немедленно сократить всю военную помощь, оказываемую Азербайджану, и восстановить равенство в военной помощи с Арменией.

Кроме того, сопредседатели призвали президента направить четкое публичное послание и Турции.

Анна Григорян