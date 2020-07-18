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Армянская Ассамблея Америки призвала президента США сократить военное финансирование Азербайджана

Армянская Ассамблея Америки призвала президента США сократить военное финансирование Азербайджана

Армянская Ассамблея Америки (Armenian Assembly of America)  обратилась с письмом к президенту  США, в котором  призвала  администрацию сократить военное  финансирование  Азербайджана – учитывая агрессию этой  страны  в  отношении Армении. 

 Как сообщает «Арменпресс», в письме особо упоминаются сопредседатели ААА  Энтони Барсамян и Ван Григорян. 

«Продолжающиеся нападения Азербайджана на христианскую Армению, начавшиеся 12 июля при активной поддержке и поощрении Турции, должны сигнализировать о необходимости кардинальных изменений в политике администрации».

Армянская Ассамблея подчеркнула наиболее обсуждаемый момент на данном этапе борьбы. После четырехдневной войны в 2016 году стороны  должны  были задействовать механизм усиленного мониторинга и расследований для поддержания режима прекращения огня. И только Азербайджан заблокировал эти меры, чтобы его лоббисты и правительство могли постарались надежнее  скрыть как можно больше злодеяний. 

Сопредседатели также отметили военную помощь США Азербайджану, отметив, в частности, что военная помощь Азербайджану очевидным образом способствовала нарушениям режима прекращения огня, совершенным режимом Алиева, и убийствам ни в чем неповинных гражданских лиц. Сопредседатели призвали администрацию немедленно сократить всю военную помощь, оказываемую Азербайджану, и восстановить равенство в военной помощи с Арменией.

Кроме того, сопредседатели призвали президента направить четкое публичное послание и  Турции.



Анна Григорян


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