МИД Великобритании призывает возобновить переговоры по НК

Министерство иностранных дел и по делам содружества Соединенного Королевства призывает Армению и Азербайджан прекратить нарушения режима перемирия и начать диалог.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании, в частности, сказал:

«Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавним нарушением прекращения огня на международной границе между Арменией и Азербайджаном и сожалеет о гибели людей. Мы настоятельно призываем обе стороны соблюдать соглашение о прекращении огня, вступить в диалог, чтобы не обострить ситуацию и избежать дальнейших потерь».

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства призвало обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может привести к эскалации напряженности.

«Мы подтверждаем нашу поддержку переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленному на обеспечение мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Продолжающееся насилие угрожает региональной стабильности, благополучию народов и подчеркивает настоятельную необходимость возобновления официальных переговоров».