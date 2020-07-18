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МИД Великобритании призывает возобновить переговоры по НК

МИД Великобритании призывает возобновить переговоры по НК

Министерство иностранных дел и по делам содружества Соединенного Королевства   призывает Армению и Азербайджан прекратить нарушения режима перемирия  и  начать  диалог.

Как  передает Арменпресс,  пресс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании, в частности, сказал:

«Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавним нарушением прекращения огня на международной границе между Арменией и Азербайджаном и сожалеет о гибели людей.  Мы настоятельно призываем обе стороны соблюдать соглашение о прекращении огня, вступить в диалог, чтобы не обострить ситуацию и избежать дальнейших потерь». 

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства призвало обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может привести к эскалации напряженности.

«Мы подтверждаем нашу поддержку переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленному на обеспечение мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Продолжающееся насилие угрожает региональной стабильности, благополучию народов  и подчеркивает настоятельную необходимость возобновления официальных переговоров».


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