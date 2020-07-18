Хорошая весть для туристических компаний — министр
Билеты, закупленные ранее туркомпаниями в музеях и заповедниках и неиспользованные из-за эпидемии, будут действительны и в 2021 году.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.
«Хорошие новости для туристических компаний. Билеты, предварительно купленные туристическими компаниями в музеях и заповедниках, подведомственных Министерству образования, науки, культуры и спорта и неиспользованные в этом году из-за вспышки коронавируса и сокращения туристических потоков, будут действовать в 2021 году - в течение всего года», - сказал министр.
В связи с коронавирусной ситуацией в Армении введено чрезвычайное положение.
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