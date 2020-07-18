Конфликт НК не имеет военного решения — выступление посла РА на эстонском телевидении

Развернутым репортажем 17 июля Эстонское общественное телевидение освещало агрессию, развязанную Азербайджаном на государственной границе РА, угрозы со стороны Азербайджана, направленные против стратегических объектов Армении, и антиармянские призывы во время демонстраций в Баку, сопровождая материал комментариями посла Армении в Эстонии Тиграна Мкртчяна.

Как передает Арменпресс, об этом посольство сообщает на своей странице в Facebook.

Азербайджан пригрозил атаковать Мецаморскую АЭС, находящуюся недалеко от столицы Армении Еревана, в случае если армянская артиллерия поразит любую стратегическую цель Азербайджана. Посол Тигран Мкртчян считает такие угрозы абсолютно неприемлемыми. Он подчеркнул, что целью Азербайджана является решение нагорно-карабахского конфликта не путем переговоров, а силой. По словам посла, военного решения этому конфликту нет, необходимо вернуться за стол переговоров.

«Мы стали свидетелями демонстрации в Баку, где кричали «Смерть армянам», звучали антиармянские и армянофобские призывы. Это весьма тревожит. Акция была разогнана только тогда, когда она начала приобретать антиправительственный характер», - сказал Тигран Мкртчян.

Посол РА напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ годами представляет предложения о мире между двумя странами. Армения соглашается двигаться вперед на основе этих предложений, но Азербайджан по-прежнему игнорирует их.

Посол опровергает предположения о том, что в тени армянского конфликта в Азербайджане идет война между Россией и Турцией, которая кажется такой же теневой войной, как в Сирии или Ливии. По словам Мкртчяна, Россия выполняет посредническую миссию и не поддерживала Армению военной техникой или любыми другими односторонними акциями во время этих столкновений.

Посол Мкртчян считает поведение Турции неприемлемым.

«Турция продемонстрировала свою безоговорочную и абсолютную поддержку Азербайджану. Она является одним из немногих членов международного сообщества, которые вместо того, чтобы разрядить ситуацию и призвать Азербайджан перейти в более конструктивное и мирное поле, подливают масла в огонь. Такое поведение неприемлемо для Турции как члена НАТО», - добавил он.