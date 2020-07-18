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Украине следует оставаться нейтральной — депутат Верховной Рады осудил заявление МИД Украины

Украине следует оставаться нейтральной — депутат Верховной Рады осудил заявление МИД Украины

Член Верховной Рады Украины и автор проекта резолюции о признании Геноцида армян Антон Поляков подверг резкой критике заявление МИД Украины в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе. 

Как  передает Арменпресс, в заявлении на своей странице  в Telegram  депутат с сожалением отметил, что в последние дни конфликт между Арменией и Азербайджаном усилился, существует реальная опасность конфронтации. 

«Сообщалось, что азербайджанская армия готова нанести удар по армянской АЭС, что может привести к страшной катастрофе. Я надеюсь, что официальный Баку будет руководствоваться  здравым  смыслом и не допустит активизации  военных действий», - сказал он. 

Антон Поляков призывает дипломатов Министерства иностранных дел Украины высказываться с рациональной позиции, бессмысленные заявления в поддержку одной из сторон уже привели к серьезному дипломатическому скандалу.

«Я хотел бы напомнить г-ну Кулебе (министру иностранных дел Украины – ред.), что основной функцией его министерства является повышение статуса страны на международной арене, а не наоборот. Провокаций и  ошибок быть не должно. Украина должна оставаться нейтральной», - сказал он. 

Ранее украинский МИД подвергся резкой критике со стороны члена Верховной Рады Украины Дарьи Володиной, отметившей, что однобокое  заявление о конфликте между Азербайджаном и Арменией является показателем профессиональной некомпетентности.


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