Азербайджан угрожает катастрофой «чернобыльского масштаба» — Forbes

Угрожающие заявления Азербайджана о нанесении удара по армянской АЭС не оставили равнодушным и авторитетный журнал Forbes, который отмечает: «Азербайджан угрожает катастрофой «чернобыльского масштаба» в кавказской войне беспилотников.

Как передает Арменпресс, автор статьи Дэвид Хамблинг отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь превратился в открытую войну. Обе стороны использовали беспилотники, но теперь Азербайджан угрожает использовать свои возможности, чтобы нанести удар по единственной в Армении атомной электростанции.

Forbes отметил, что наиболее тревожащим является угроза ядерной катастрофы со стороны официального спикера Министерства обороны Азербайджана Вагифа Даргяхли. Даргяхли заявил, что их оружие "способно поразить Мецаморскую АЭС с высокой точностью, что обернется большой катастрофой для Армении".

Автор отметил, что Мецаморская АЭС была построена в 1970-х годах, тогда же, когда была построена и Чернобыльская АЭС.

Автор статьи отметил, что эта угроза была сделана после предполагаемой угрозы со стороны Армении, что она якобы ударит в Мингечаурское водохранилище. «Армения отрицает такую угрозу, заявляя, что они никогда не поражали гражданские цели, и никогда не угрожала поразить водохранилище», - написал обозреватель, отметив, что, как отметил Даргяхли, в Азербайджане имеется ряд баллистических ракет.

Министерство обороны Азербайджана угрожает Армении международным ядерным преступлением, обстреливая Мецаморскую АЭС. Об этом заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхли.

«Армянская сторона не должна забывать, что самые современные ракетные системы в арсенале азербайджанской армии могут с большой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что приведет к серьезной катастрофе для Армении», - сказал он.

Анна Григорян