Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

Ни одно подразделение азербайджанской армии не показало эффективности — Ованнисян

Ни одно подразделение азербайджанской армии не показало эффективности — Ованнисян

Ни одно  подразделение  ни одного рода войск «прославленных» вооруженных сил  Азербайджана, о которых так любят говорить президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны Закир Гасанов, не показало высокой эффективности и результативности. 

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщил на пресс-конференции в Иджеване 18 июля официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян, добавив, что даже «самый хваленый» спецназ не проявили своей эффективности. 

«А там остаются БПЛА, что очень дорого. Они приобретаются  в основном в Израиле. Азербайджан, похоже, использует только израильские  БПЛА. Эти беспилотники  особой эффективности не показывают, но они  очень дорогие, и финансы  фактически  отрываются  от  доли  простых людей Азербайджана», - сказал Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации