Ни одно подразделение азербайджанской армии не показало эффективности — Ованнисян

Ни одно подразделение ни одного рода войск «прославленных» вооруженных сил Азербайджана, о которых так любят говорить президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны Закир Гасанов, не показало высокой эффективности и результативности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил на пресс-конференции в Иджеване 18 июля официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян, добавив, что даже «самый хваленый» спецназ не проявили своей эффективности.

«А там остаются БПЛА, что очень дорого. Они приобретаются в основном в Израиле. Азербайджан, похоже, использует только израильские БПЛА. Эти беспилотники особой эффективности не показывают, но они очень дорогие, и финансы фактически отрываются от доли простых людей Азербайджана», - сказал Ованнисян.