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Ованнисян считает преждевременным давать оценки событиям на армяно- азербайджанской границе

Ованнисян считает преждевременным давать оценки событиям на армяно- азербайджанской границе

Противник продолжает распространять различную дезинформацию в информационной сфере. 

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщил на пресс-конференции в Иджеване 18 июля официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян. 

«Они распространяют панику со счетов различных фальшивых пользователей, дают оценки и т.д. Я еще раз призываю наших коллег воздерживаться от оценок. Особенно я замечаю такую тенденцию:   делается  много обобщающих выводов о том, что произошло, как это произошло, что мы взяли, что потеряли. Уважаемые, пожалуйста, сейчас не время, об этом еще рано говорить. Давайте дождемся официальной информации  и пока не будем давать столь масштабных комментариев», - сказал Ованнисян.


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