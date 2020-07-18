Ованнисян считает преждевременным давать оценки событиям на армяно- азербайджанской границе

Противник продолжает распространять различную дезинформацию в информационной сфере.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил на пресс-конференции в Иджеване 18 июля официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«Они распространяют панику со счетов различных фальшивых пользователей, дают оценки и т.д. Я еще раз призываю наших коллег воздерживаться от оценок. Особенно я замечаю такую тенденцию: делается много обобщающих выводов о том, что произошло, как это произошло, что мы взяли, что потеряли. Уважаемые, пожалуйста, сейчас не время, об этом еще рано говорить. Давайте дождемся официальной информации и пока не будем давать столь масштабных комментариев», - сказал Ованнисян.