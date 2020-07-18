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На всей протяженности армяно-азербайджанской границы в основном было спокойно — Ованнисян

На всей протяженности армяно-азербайджанской границы в основном было спокойно — Ованнисян

На всей  протяженности армяно-азербайджанской границы в основном было спокойно. 

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщил на брифинге в Иджеване 18 июля официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян. 

 «Были слабые   выстрелы из стрелкового оружия — нерегулярные и в небольшом количестве», - сказал Ованнисян.

Официальный представитель Кризисного информационного центра добавил, что подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили азербайджанский беспилотник  типа ORBITER-3.


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