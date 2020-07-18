На всей протяженности армяно-азербайджанской границы в основном было спокойно — Ованнисян

На всей протяженности армяно-азербайджанской границы в основном было спокойно.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил на брифинге в Иджеване 18 июля официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«Были слабые выстрелы из стрелкового оружия — нерегулярные и в небольшом количестве», - сказал Ованнисян.

Официальный представитель Кризисного информационного центра добавил, что подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили азербайджанский беспилотник типа ORBITER-3.