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COVID-19: в Армении зарегистрирован 461 новый случай, выздоровел 631 пациент, умерли 11 человек

COVID-19: в Армении зарегистрирован 461 новый случай, выздоровел 631 пациент, умерли 11 человек

На 18 июля в Армении было подтверждено 34 462 случая коронавирусной болезни, из которых 23 123 человек были вылечены. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

На данный  момент 10 507 пациентов   получают лечение от коронавируса. Всего было проведено 145083 тестов. Таким образом, выявлен  461 новый случай заболевания коронавирусом и 631 вылечившийся.

Всего был зарегистрирован  631 случай смерти (+ 11) от коронавирусной болезни. Министерство здравоохранения РА сообщает, что погибшими пациентами были 53, 53, 64, 74, 59, 92, 81-летние женщины и  68, 88, 62, 69 и 81-летние мужчины. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

В предыдущий день было 4 случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 201.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта  2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней -   до 17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.


Анна Григорян


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