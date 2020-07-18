COVID-19: в Армении зарегистрирован 461 новый случай, выздоровел 631 пациент, умерли 11 человек

На 18 июля в Армении было подтверждено 34 462 случая коронавирусной болезни, из которых 23 123 человек были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент 10 507 пациентов получают лечение от коронавируса. Всего было проведено 145083 тестов. Таким образом, выявлен 461 новый случай заболевания коронавирусом и 631 вылечившийся.

Всего был зарегистрирован 631 случай смерти (+ 11) от коронавирусной болезни. Министерство здравоохранения РА сообщает, что погибшими пациентами были 53, 53, 64, 74, 59, 92, 81-летние женщины и 68, 88, 62, 69 и 81-летние мужчины. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

В предыдущий день было 4 случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 201.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта 2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней - до 17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.

Анна Григорян