Подразделения ПВО АО Арцаха сбили азербайджанский беспилотник

«18 июля около 6:38 часов подразделения ПВО Армии обороны Арцаха в северо-восточном направлении сбили беспилотный летательный аппарат противника типа ORBITER-3, проводивший разведывательный полет.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

«Передовые подразделения Армии обороны продолжают держать ситуацию на линии фронта под полным контролем и уверенно защищать воздушные и сухопутные границы республики», - говорится в заявлении.