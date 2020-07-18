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Подразделения ПВО АО Арцаха сбили азербайджанский беспилотник

Подразделения ПВО АО Арцаха сбили азербайджанский беспилотник

«18 июля около 6:38 часов  подразделения ПВО Армии обороны Арцаха  в северо-восточном направлении сбили беспилотный летательный аппарат противника типа  ORBITER-3, проводивший разведывательный полет. 

Об этом Арменпресс сообщили  в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах. 

«Передовые  подразделения Армии обороны продолжают держать ситуацию на линии фронта под полным контролем и  уверенно защищать воздушные и сухопутные границы республики», - говорится в заявлении.


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