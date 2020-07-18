Европейские индексы - 17-07-20
МОСКВА, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 12919.61 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.31% и составил 5069.42 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 6290.30 пункта, а российский RTSI снизился на 0.31% и составил 1216.17 пункта.
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