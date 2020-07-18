"Широкий фронт" Уругвая осуждает нападение Азербайджана

Уругвайский блок "Широкий фронт" осуждает провокационные действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Арменпресс, в заявлении блока «Широкий фронт» говорится, что 12 июля вооруженные силы Азербайджана атаковали село Мовсес на севере Тавушской области Республики Армения.

«Военные действия, проведенные Азербайджаном, нарушили режим прекращения огня и привели к эскалации военной обстановки в регионе, которая характеризуется наличием конфликтов.

В то же время следует отметить, что действия Азербайджана нарушают международное право и противоречат призыву Генсекретаря ООН о всеобщем прекращении огня в связи с пандемией COVID-19, который с одобрением встретили Совбез ООН и 170 стран-сленой ООН, включая Уругвай», - говорится в заявлении.