«Айастани Анрапетутюн»: когда в соседней стране «кризис мысли»

«В том, что заявление Министерства обороны Азербайджана о ракетном обстреле армянской АЭС является явным преступлением, нет никаких сомнений. Более того, в Женевской декларации о терроризме 1987 года, среди прочего, как нападение вооруженных сил государства на цели, представляющие угрозу для гражданского населения другого государства, рассматривается как акт государственного терроризма.

«Армянская сторона не должна забывать, что самые современные ракетные системы, которые находятся в арсенале азербайджанской армии, могут с большой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что приведет к большой катастрофе для Армении».

Об этом заявил глава пресс-службы Азербайджана Вагиф Даргяхли.

Примечательно, что такое заявление делается не впервые. В 2012 г. министерство обороны Азербайджана и глава пресс-службы также выступали с той же угрозой. Только тогда главой пресс-службы был Эльдар Сабироглу, который буквально сказал следующее: «Под нашим прицелом находится такой объект в Армении, в который мы можем ударить в считанные минуты. Это поставит под вопрос будущее Армении как государства".

Тот же почерк – как годы назад, так и сейчас.

Другими словами, мы не можем полагаться на здравый смысл Азербайджана. Какие развития ожидаются? «АА» беседовала с генеральным директором Армянской АЭС Мовсесом Варданяном и военным экспертом Аркадием Григоряном.

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