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Оперативная ситуация на границе на протяжении всего дня была относительно спокойной: Ованнисян

Оперативная ситуация на границе на протяжении всего дня была относительно спокойной: Ованнисян

Оперативная ситуация на армяно-азербайджанской границе на протяжении всего дня была относительно спокойной. Как сообщает Арменпресс, об этом на вечерней пресс-конференции 17 июля заявил официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«Было мало выстрелов. Выстрелы были только из огнестрельного оружия», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что посетил одну из воинских частей и констатировал, что боевой дух командования армии высок, они полностью контролируют ситуацию.

«Они видят все посягательства и движения противника, и если будет какая-либо провокация, она получит достойную контратаку», - сказал Ованнисян.


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