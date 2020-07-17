Стартовала встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина

В Минске стартовала встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Как сообщает корреспондент Арменпресс, встреча проходит в рамках рабочего визита премьер-министра Армении в Беларусь.