Духовным лидерам армянской общины Ливана передана финансовая помощь из Арцаха

Постоянное представительство Арцаха в странах Ближнего Востока 16 июля организовало в Бейруте встречи с духовными лидерами армянской общины для передачи финансовой помощи арцахского правительства, выделенной ливанским армянам по поручению президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в адресованном духовным лидерам послании постоянного представителя Республики Арцах Карапета Кабабджяна, в частности, говорится: «Моральный долг армянства - содействовать сохранению армянской общины Ливана, которая всегда была опорой и поддержкой всего армянского народа. Жители Арцаха признательны армянской общине Ливана и никогда не забывает о той огромной помощи, которую она оказала республике в тяжёлые для нее времена. Желаю скорейшего выхода Ливана из нынешнего кризиса, чтобы мы имели возможность в ближайшем будущем встретиться в Арцахе».

В свою очередь духовные лидеры армянской общины Ливана высоко оценили предоставленную Республикой Арцах помощь и отметили, что она имеет большую символическую и моральную ценность.