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Духовным лидерам армянской общины Ливана передана финансовая помощь из Арцаха

Духовным лидерам армянской общины Ливана передана финансовая помощь из Арцаха

Постоянное представительство Арцаха в странах Ближнего Востока 16 июля организовало в Бейруте встречи с духовными  лидерами армянской общины для передачи финансовой помощи арцахского правительства, выделенной   ливанским армянам по поручению президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в адресованном духовным лидерам послании постоянного представителя Республики Арцах Карапета Кабабджяна,  в частности, говорится: «Моральный долг армянства  - содействовать сохранению армянской общины Ливана, которая   всегда  была  опорой  и поддержкой всего армянского народа. Жители Арцаха признательны  армянской общине Ливана и никогда не забывает о той огромной  помощи, которую  она оказала  республике  в тяжёлые  для нее времена.  Желаю скорейшего выхода Ливана из нынешнего  кризиса, чтобы мы имели возможность    в ближайшем будущем встретиться в Арцахе».

В свою очередь  духовные лидеры  армянской общины Ливана высоко оценили  предоставленную  Республикой Арцах помощь и  отметили, что она имеет большую  символическую и  моральную ценность.


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