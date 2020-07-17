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Президент Арцаха принял вице-президента Американского университета Армении Ашота Газаряна

Президент Арцаха принял вице-президента Американского университета Армении Ашота Газаряна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 июля принял вице-президента Американского университета Армении Ашота Газаряна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян отметил важность разных благотворительных и образовательных проектов, осуществляемых на протяжении многих лет в Арцахе при участии Американского университета Армении, особо подчеркнув в этом контексте программу реконструкции центрального корпуса Арцахского государственного университета. Президент Арутюнян отметил, что правительство и впредь готово продолжать и развивать сформированное за многие годы взаимодействие.

Вице-президент Американского университета Армении выразил благодарность Араику Арутюняну за теплый прием и заверил, что они также заинтересованы в развитии этих отношений, и он находится в Арцахе с целью обсуждения новых программ.


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