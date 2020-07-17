С Арменией можно только дружить: Михаил Галустян

Известный шоумен Михаил Галустян коснулся напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, выразив поддержку Армении. Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Instagram Галустян написал:

“Этим постом хочу поддержать Армению. Мою историческую Родину. Всё, что сейчас происходит- очень печально. Гибнут молодые ребята. Считаю, что с Арменией можно только дружить. Никогда не стоит пытаться вести диалог с позиции силы. Только мирное общение. #нетвойне #остановитевойну”.