С Арменией можно только дружить: Михаил Галустян

Этим постом хочу поддержать Армению. Мою историческую Родину. Всё, что сейчас происходит- очень печально. Гибнут молодые ребята. Считаю, что с Арменией можно только дружить. Никогда не стоит пытаться вести диалог с позиции силы. Только мирное общение. #нетвойне #остановитевойну