В Минске состоялась встреча Никола Пашиняна и Александра Лукашенко

В Минске состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент Беларуси тепло приветствовал премьер-министра Республики Армения в Минске и коснулся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и решения проблем.

“Что греха таить, очень много проблем в ЕАЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. У нас еще барьеров достаточно, межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: вы уж установите границы между государствами, нам будет проще и легче. Уже даже бизнес об этом заявляет. Вроде бы нет границ, а напряжение на границе чрезмерное. Вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать. Но очень бы хотелось, чтобы встреча премьер-министров дала толчок к развязыванию этих проблем.

Евразийский межправсовет стал определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный. Насколько меня информировали, Вы там были мотором этой встречи”, - сказал президент Беларуси.

По его словам, у Беларуси и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе. “Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, кыргызы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет”, - отметил Александр Лукашенко.

Поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Пашинян отметил: “Очень рад видеть Вас. Мы давно не встречались из-за коронавируса. Надеюсь, наша работа войдет в обычное русло, мы планово будем регулярно встречаться.

На сегодняшнем заседании мы заслушали доклад об устранении барьеров, и должен сказать, что у нас довольно хорошие результаты. Я могу привести пример Армении. Мы должны были устранить два барьера, и мы это уже сделали. Одно решение уже вступило в силу, другое было принято, но вступит в силу в течение трех месяцев.

И Россия устранила два барьера, и наши другие коллеги. Сегодня мы заслушали доклад о десяти барьерах, и в принципе, восемь барьеров уже фактически устранены. Также были обсуждены очень важные вопросы по поводу участия предприятий и организаций ЕАЭС в государственных тендерах. В этом вопросе мы тоже к довольно хорошему решению пришли. Я уверен, что в итоге сегодняшнего заседания этот вопрос будет решен.

Было хорошее заседание, правда, оно затянулось, но, думаю, стоило столько работать над проектами, потому что мы конкретные вопросы решили. Я знаю, что все эти вопросы интересуют всех нас. Я знаю, что есть конкретные вопросы, которые особенно интересны для Беларуси, есть вопросы, которые особенно интересны для Армении. Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами”.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-белорусских отношений, обменялись мнениями о преодолении пандемии коронавируса и путях выхода из кризиса.

Премьер-министр Пашинян коснулся эскалации, развязанной противником на армяно-азербайджанской государственной границе, и представил подробности своему белорусскому коллеге.