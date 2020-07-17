РФ предприняла ряд шагов, направленных на прекращение боевых действий: Абрамян встретился с Лавровом

В МИД РФ 17 июля состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Союза армян России Ара Абрамяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе САР, во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

А.Абрамян проинформировал министра о принятом на заседании правления Союза армян России заявлении в связи с началом боевых действий на границе Армении и Азербайджана, выразив тревогу по поводу провокационных высказываний и угроз руководителей Азербайджана и Турции, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе.

Абрамян также ознакомил министра с той работой, которую Союз армян России проводит в эти дни, в том числе и по предотвращению конфликтных проявлений на межнациональной почве на территории Российской Федерации.

С.В.Лавров заверил, что Россия, как страна, заинтересованная в мире и безопасности в регионе, уже предприняла ряд шагов, направленных на прекращение боевых действий на армяно-азербайджанской границе и стабилизации ситуации.