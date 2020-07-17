COVID-19. В Индии более 1 млн случаев заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 13 млн 987 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 593 тыс. Излечились 8 млн 311 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 3 млн 698 тыс 358 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 141 тыс 150. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 014 тыс 738. Число смертей составляет 76 тыс 882. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 010 тыс 250. Скончались 25 тыс 664 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 759 тыс 203. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 406 новых случаев. Число летальных исходов – 12 тыс 123.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 341 тыс 586, смертей – 12 тыс 615. Далее следует ЮАР, где 324 тыс 221 подтвержденный случай и 4 тыс 669 случаев смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 324 тыс 041, смертей - 37 тыс 574.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 323 тыс 698 случаев, смертей - 7 тыс 290. В Испании число подтвержденных случаев – 305 тыс 935. Число смертности в Испании составило 28 тыс 416. В Великобритании число инфицированных достигло 292 тыс 552, умерших – 45 тыс 119.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 25 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 10, достигнув 83 тыс 622, вылечились 78 тыс 737 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1010, с начала заражения здесь скончались 15 человек. В Иране 269 тыс 440 подтвержденный случая и 13 тыс 791 случая смерти. В Турции 216 тыс 873 случаев заболевания, 5 тыс 440 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 245 тыс 851 подтвержденных случаев. В Катаре 105 тыс 898 подтвержденных случаев, смертность - 153. Число заразившихся в Египте достигло 85 тыс 771, здесь зарегистрировано 4 120 случаев смерти. В ОАЭ - 56 тыс 422 случаев, здесь скончались 337 человек.

В Ливане зарегистрировано 2 599 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 40. Число заразившихся в Сирии достигло 477. Скончались 22 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.