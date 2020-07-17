Пашинян предложил разработать Доктрину продовольственной безопасности ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил коллегам по ЕАЭС в условиях пандемии поручить Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами Союза разработать и представить Доктрину (Концепцию) продовольственной безопасности ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в своем выступлении в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

Премьер сначала акцентировал особое внимание на проблему продовольственной безопасности ЕАЭС. «Отмечу, что вопросы продовольственной безопасности всегда были в центре нашего внимания, и, насколько мне известно в рамках ЕАЭС уже была проведена определенная предварительная работа в этом направлении. Более того в Стратегии 2025 мы договорились разработать “Общие принципы и подходы к продовольственной безопасности стран ЕАЭС”.

Однако в условиях пандемии, решение данной проблемы приобрело особую актуальность и поэтому, уважаемые коллеги, предлагаю поручить Комиссии совместно со Странами разработать и представить Доктрину (Концепцию) продовольственной безопасности ЕАЭС», - сказал Пашинян.

Он также напомнил, что Армения выражала готовность и подтверждает свое желание организовать проведение следующего очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване, в октябре этого года.