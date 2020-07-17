На заседании Евразийского межправсовета Пашинян коснулся вопросов ценообразования на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил общее удовлетворение работой, проделанной по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, что отражено в докладе, выразив надежду на ускорение дальнейшей конструктивной работы в этом направлении на основе взаимопонимания и уважения интересов всех государств-членов ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в своем выступлении в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

«В начале, хотел бы выразить общее удовлетворение работой, проделанной по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, что отражено в докладе. Надеемся на ускорение дальнейшей конструктивной работы в этом направлении на основе взаимопонимания и уважения интересов всех государств-членов Союза. Среди актуальных задач данной программы отмечены переход к рыночным механизмам ценообразования и установление тарифов (цен) на услуги по транспортировке газа на общем рынке. Уверены, что применение этих принципов является необходимым условием для реализации целей по формированию единого рынка газа», - сказал Пашинян.

Он коснулся также вопросов по картам развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического пространства. По словам премьера, что Армения считает целесообразным вовлечение в Карту развития агроиндустрии крупных проектов, предполагающих межгосударственное взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции, а также проектов, направленных на разработку и внедрение инновационных технологических решений.

«Что касается Карты индустриализации Евразийского экономического союза, то она может стать механизмом дополнительного стимулирования кооперационного сотрудничества и способствовать реализации совместных импортозамещающих проектов, а также оценке потенциала отраслей промышленности Союза. Разработка карты индустриализации позволит также более эффективно использовать производственные ресурсы в каждом из государств-членов Союза и поможет поддержать предприятия стран ЕАЭС, работающие в кооперации с предприятиями других государств-членов», - сказал Пашинян.