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Спикер НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ  на заявления Турции

Спикер НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ  на заявления Турции

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Мирзояна в Facebook.

В ходе беседы спикер Национального Собрания представил подробности агрессии, развязанной Азербайджаном в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, обстрелов мирного населения, домов и детских садов, а также официальную угрозу Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС.

«Я также обратил внимание председателя ПА ОБСЕ на заявления Турции, отметив, что это представляет угрозу дестабилизации для всего региона. Я подтвердил готовность властей Армении преодолеть ситуацию мирным путем, добавив, что мы будем продолжать использовать все средства для обеспечения физической безопасности граждан Армении», - написал Мирзоян.


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