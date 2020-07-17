Спикер НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ  на заявления Турции

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Мирзояна в Facebook.

В ходе беседы спикер Национального Собрания представил подробности агрессии, развязанной Азербайджаном в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, обстрелов мирного населения, домов и детских садов, а также официальную угрозу Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС.

«Я также обратил внимание председателя ПА ОБСЕ на заявления Турции, отметив, что это представляет угрозу дестабилизации для всего региона. Я подтвердил готовность властей Армении преодолеть ситуацию мирным путем, добавив, что мы будем продолжать использовать все средства для обеспечения физической безопасности граждан Армении», - написал Мирзоян.