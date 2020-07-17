Депутат Верховной Рады резко раскритиковала заявление МИД Украины

«Депутат Верховной Рады Дарья Володина резко раскритиковала заявление МИД Украины относительно эскалации на границе Армении и Украины», об этом, передает AnalitikaUA.net.

По мнению депутата, такая «дипломатическая» деятельность и приводит к нездоровым результатам.

«Односторонние заявления касательно конфликта Азербайджан-Армения это показатель профнепригодности, господа. И если по поводу фривольностей товарища Боднара должны и будут разбираться правоохранительные органы, то в целом оценку вашей работе пусть даёт мировое дипломатическое сообщество. Я просто напомню, что подобные тезисы в отношении вышеупомянутого конфликта на мировой арене высказывает только Турция.

Возможно Вам просто не хватает квалифицированных специалистов? Может помощь нужна? Или какие-то книги по специальности стоит подарить? Так вы моргните, депутатский корпус поможет», — заявила Володина.

Напомним, МИД Украины выступил за поддержку территориальной целостности Азербайджана, хотя новую эскалацию инициировал именно Азербайджан, и вне зоны карабахского конфликта.