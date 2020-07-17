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Депутат Верховной Рады резко раскритиковала заявление МИД Украины

Депутат Верховной Рады резко раскритиковала заявление МИД Украины

«Депутат Верховной Рады Дарья Володина резко раскритиковала заявление МИД Украины относительно эскалации на границе Армении и Украины», об этом, передает AnalitikaUA.net.

По мнению депутата, такая «дипломатическая» деятельность и приводит к нездоровым результатам.

«Односторонние заявления касательно конфликта Азербайджан-Армения это показатель профнепригодности, господа. И если по поводу фривольностей товарища Боднара должны и будут разбираться правоохранительные органы, то в целом оценку вашей работе пусть даёт мировое дипломатическое сообщество. Я просто напомню, что подобные тезисы в отношении вышеупомянутого конфликта на мировой арене высказывает только Турция.

Возможно Вам просто не хватает квалифицированных специалистов? Может помощь нужна? Или какие-то книги по специальности стоит подарить? Так вы моргните, депутатский корпус поможет», — заявила Володина.

Напомним, МИД Украины выступил за поддержку территориальной целостности Азербайджана, хотя новую эскалацию инициировал именно Азербайджан, и вне зоны карабахского конфликта.


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